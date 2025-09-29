Katalog firm
Swiftly
Swiftly Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in United States w Swiftly wynosi od $129K do $180K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Swiftly. Ostatnia aktualizacja: 9/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$139K - $162K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$129K$139K$162K$180K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Swiftly, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Produktu at Swiftly in United States sits at a yearly total compensation of $179,988. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiftly for the Menedżer Produktu role in United States is $128,563.

