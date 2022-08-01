Katalog firm
StreamNative Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w StreamNative wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $452,250 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników StreamNative. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Menedżer Produktu
Median $200K
Marketing
$70.4K
Sprzedaż
$452K

Inżynier Oprogramowania
$226K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w StreamNative jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $452,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StreamNative wynosi $212,827.

Inne zasoby