Strategy by PwC Wynagrodzenia

Katalog firm
Strategy by PwC
Wynagrodzenie w Strategy by PwC wynosi od $20,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $333,858 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Strategy by PwC. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Konsultant Zarządzania
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Księgowy
$77.6K
Analityk Biznesowy
$65.6K

Analityk Danych
$70.4K
Projektant Produktu
$118K
Menedżer Produktu
$318K
Menedżer Projektu
$216K
Inżynier Oprogramowania
$20K
Architekt Rozwiązań
$91.8K
Inwestor Venture Capital
$254K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Strategy by PwC jest Konsultant Zarządzania at the Principal level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $333,858. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Strategy by PwC wynosi $164,375.

