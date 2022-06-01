Katalog firm
Strategic Education
Strategic Education Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Strategic Education wynosi od $52,260 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $180,900 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Strategic Education. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Menedżer Produktu
Median $137K
Asystent Administracyjny
$52.3K
Menedżer Analityki Danych
$181K

Projektant Produktu
$73.6K
Inżynier Oprogramowania
$58.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Strategic Education jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Strategic Education wynosi $73,630.

