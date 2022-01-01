Katalog firm
Stratasys
Stratasys Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Stratasys waha się od $54,270 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier mechanik na dolnym końcu do $224,661 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Stratasys. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $81.5K
Analityk danych
$64.7K
Inżynier mechanik
$54.3K

Projektant produktu
$132K
Menedżer produktu
$225K
Kierownik programu technicznego
$201K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Stratasys to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $224,661. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Stratasys wynosi $106,584.

Inne zasoby