Straive
Straive Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Straive waha się od $3,354 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Asystent administracyjny na dolnym końcu do $61,519 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Straive. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Asystent administracyjny
$3.4K
Copywriter
$5K
Naukowiec danych
$12K

Menedżer produktu
$61.5K
Inżynier oprogramowania
$7.3K
Architekt rozwiązań
$46.8K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Straive to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $61,519. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Straive wynosi $9,612.

Inne zasoby