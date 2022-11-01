Katalog firm
Stout
Stout Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Stout wynosi od $55,162 całkowitej rekompensaty rocznie dla Konsultant Zarządzania na dolnym końcu do $130,650 dla Bankier Inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Stout. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Analityk Biznesowy
$68.7K
Bankier Inwestycyjny
$131K
Konsultant Zarządzania
$55.2K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Stout jest Bankier Inwestycyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $130,650. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Stout wynosi $68,655.

