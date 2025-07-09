Storyblok Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Storyblok wynosi od $35,539 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $149,250 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Storyblok . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025