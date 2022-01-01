Katalog firm
Storyblocks
Storyblocks Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Storyblocks wynosi od $145,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $216,791 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Storyblocks. Ostatnia aktualizacja: 10/15/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $145K
Menedżer Analityki Danych
$215K
Analityk Danych
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektant Produktu
$161K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Storyblocks jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $216,791. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Storyblocks wynosi $187,882.

Inne zasoby