STORD Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w STORD wynosi od $134,325 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $271,350 dla Szef Sztabu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników STORD . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025