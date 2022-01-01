Katalog firm
STORD
STORD Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w STORD wynosi od $134,325 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $271,350 dla Szef Sztabu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników STORD. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $167K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Szef Sztabu
$271K
Analityk Danych
$164K

Menedżer Produktu
$202K
Menedżer Programu Technicznego
$134K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W STORD, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w STORD jest Szef Sztabu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $271,350. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w STORD wynosi $167,000.

