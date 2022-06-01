StoneX Group Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w StoneX Group wynosi od $29,711 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $208,950 dla Operacje Marketingowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników StoneX Group . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025