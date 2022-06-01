Katalog firm
StoneX Group
StoneX Group Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w StoneX Group wynosi od $29,711 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $208,950 dla Operacje Marketingowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników StoneX Group. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $142K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Księgowy
$52.3K
Analityk Biznesowy
$41.6K

Analityk Danych
$29.7K
Operacje Marketingowe
$209K
Projektant Produktu
$58.3K
Menedżer Produktu
$206K
Sprzedaż
$139K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$196K
Architekt Rozwiązań
$119K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w StoneX Group jest Operacje Marketingowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $208,950. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w StoneX Group wynosi $128,972.

