Stoneridge Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Stoneridge wynosi od $8,955 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $66,317 dla Inżynier Mechanik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Stoneridge . Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025