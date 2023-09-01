Katalog firm
Stockbit
Stockbit Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Stockbit wynosi od $12,882 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $25,835 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Stockbit. Ostatnia aktualizacja: 10/26/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $17K
Analityk Danych
$12.9K
Marketing
$20.1K

Menedżer Produktu
$25.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Stockbit jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $25,835. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Stockbit wynosi $18,570.

