Stibo Systems
Stibo Systems Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Denmark w Stibo Systems wynosi od DKK 724K do DKK 1.01M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Stibo Systems. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Stibo Systems?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Stibo Systems in Denmark wynosi rocznie DKK 1,008,888. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Stibo Systems dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Denmark wynosi DKK 724,330.

