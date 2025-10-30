Katalog firm
Steward Health Care
Steward Health Care Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Steward Health Care wynosi od $46.6K do $65.1K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Steward Health Care. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$50.5K - $61.2K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$46.6K$50.5K$61.2K$65.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Steward Health Care?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Steward Health Care in United States wynosi rocznie $65,146. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Steward Health Care dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $46,613.

