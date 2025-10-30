Katalog firm
Stenn
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Stenn Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Spain w Stenn wynosi €137K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Stenn. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Łącznie rocznie
€137K
Poziom
M5
Podstawa
€137K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
18 Lata
Jakie są poziomy kariery w Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Stenn in Spain wynosi rocznie €164,124. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Stenn dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Spain wynosi €136,677.

