Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Stanley Black & Decker waha się od $40,603 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $433,508 dla Kierownik programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Stanley Black & Decker. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

Inżynier mechanik
Median $95K
Inżynier oprogramowania
Median $112K
Menedżer produktu
Median $134K

Inżynier sprzętu
Median $89K
Analityk biznesowy
$104K
Rozwój biznesu
$236K
Analityk danych
$42.6K
Kierownik nauki o danych
$213K
Naukowiec danych
Median $150K
Analityk finansowy
$89.1K
Projektant graficzny
$146K
Zasoby ludzkie
$61.2K
Marketing
Median $140K
Projektant produktu
$80.4K
Kierownik programu
$434K
Kierownik projektu
$40.6K
Sprzedaż
$152K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$164K
Architekt rozwiązań
$60.3K
Kierownik programu technicznego
$141K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Stanley Black & Decker to Kierownik programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $433,508. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Stanley Black & Decker wynosi $123,000.

