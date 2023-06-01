Katalog firm
Standard Metrics
Standard Metrics Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Standard Metrics waha się od $137,200 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sukces klienta na dolnym końcu do $211,935 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Standard Metrics. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Obsługa klienta
$139K
Sukces klienta
$137K
Menedżer produktu
$186K

Rekruter
$151K
Sprzedaż
$157K
Inżynier sprzedaży
$179K
Inżynier oprogramowania
$157K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$212K
FAQ

据报道，Standard Metrics最高薪的职位是Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level，年总薪酬为$211,935。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Standard Metrics的年总薪酬中位数为$156,733。

