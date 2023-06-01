Katalog firm
Standard Metrics
Główne spostrzeżenia
    Standard Metrics is a data platform that promotes financial transparency between startups and investors, helping founders make informed decisions in scaling their companies.

    standardmetrics.io
    2020
    56
    $10M-$50M
    Inne zasoby