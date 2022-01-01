Katalog firm
Standard Cognition
Standard Cognition Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Standard Cognition waha się od $130,650 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $316,575 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Standard Cognition. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $190K
Naukowiec danych
$131K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$317K

Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
Options

W firmie Standard Cognition, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Standard Cognition'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $316,575 ücretle Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Standard Cognition'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $190,000'dır.

