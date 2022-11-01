Katalog firm
Standard Chartered
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Standard Chartered Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Standard Chartered waha się od $16,994 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rozwój korporacyjny na dolnym końcu do $502,500 dla Bankier inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Standard Chartered. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $52.5K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kierownik programu technicznego
Median $150K
Księgowy
$204K
Analityk biznesowy
$26.4K
Rozwój korporacyjny
$17K
Analityk danych
$20K
Naukowiec danych
$43.9K
Analityk finansowy
$17.1K
Specjalista IT
$39.4K
Bankier inwestycyjny
$503K
Konsultant zarządzania
$57.1K
Projektant produktu
$69.1K
Kierownik programu
$60K
Kierownik projektu
$43.1K
Sprzedaż
$56.5K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$18K
Architekt rozwiązań
$43.3K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

The highest paying role reported at Standard Chartered is Bankier inwestycyjny at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Standard Chartered is $43,225.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Standard Chartered

Powiązane firmy

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Flipkart
  • Stripe
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby