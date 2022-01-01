Katalog firm
Squire
Squire Wynagrodzenia

Mediana wynagrodzenia w Squire wynosi $100,000 dla Inżynier Oprogramowania . Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Squire. Ostatnia aktualizacja: 11/30/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $100K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Squire, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Squire jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $100,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Squire wynosi $100,000.

