Squarespace Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Squarespace wynosi od $59,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $478,333 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Squarespace. Ostatnia aktualizacja: 11/30/2025

Inżynier Oprogramowania
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Menedżer Produktu
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Projektant Produktu
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Analityk Danych
L3 $155K
L4 $200K
Analityk Danych
Median $135K
Analityk Finansowy
Median $190K
Marketing
Median $164K
Rekruter
Median $150K
Badacz UX
Median $151K
Asystent Administracyjny
$79.6K
Menedżer Operacji Biznesowych
$274K
Analityk Biznesowy
$118K
Obsługa Klienta
Median $59.9K
Menedżer Analityki Danych
$224K
Zasoby Ludzkie
$141K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$191K
Menedżer Programów Technicznych
Median $202K
Harmonogram Uprawnień

15%

ROK 1

25%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Squarespace, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (30.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (30.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Squarespace, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Squarespace jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L7 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $478,333. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Squarespace wynosi $195,822.

Inne zasoby

