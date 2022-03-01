Katalog firm
Split Software Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Split Software wynosi od $78,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $208,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Split Software. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $208K
Analityk Danych
$81.6K
Zasoby Ludzkie
$78.4K

Architekt Rozwiązań
$174K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Split Software is Inżynier Oprogramowania with a yearly total compensation of $208,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Split Software is $127,863.

