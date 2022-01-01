Splice Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Splice wynosi od $124,375 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $251,250 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Splice. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $139K
Menedżer Produktu
Median $160K
Rozwój Biznesu
$251K

Analityk Finansowy
$124K
Marketing
$235K
Projektant Produktu
$220K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Splice jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $251,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Splice wynosi $190,072.

