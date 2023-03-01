Katalog firm
Splashtop Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Splashtop wynosi od $21,377 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $39,260 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Splashtop. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$21.4K
Sprzedaż
$34.6K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$30.4K

Inżynier Oprogramowania
$39.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Splashtop jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $39,260. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Splashtop wynosi $32,508.

Inne zasoby