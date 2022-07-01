Katalog firm
Splash Financial
Splash Financial Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Splash Financial wynosi od $180,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na dolnym końcu do $240,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Splash Financial. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $240K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $180K
Technolog Informacyjny (IT)
$221K

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Splash Financial jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $240,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Splash Financial wynosi $221,100.

