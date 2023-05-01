Katalog firm
Spirit Airlines
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Spirit Airlines Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Spirit Airlines wynosi od $91,800 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $143,100 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Spirit Airlines. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Menedżer Produktu
Median $143K
Analityk Danych
$91.8K
Menedżer Projektu
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inżynier Oprogramowania
Median $100K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Spirit Airlines jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $143,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Spirit Airlines wynosi $111,908.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Spirit Airlines

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Snap
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Netflix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby