Spirent Communications
Spirent Communications Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Spirent Communications wynosi od $87,063 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $201,000 dla Inżynier Sprzedaży na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Spirent Communications. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $135K

Inżynier Sieci

Operacje Marketingowe
$87.1K
Menedżer Produktu
$152K

Inżynier Sprzedaży
$201K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$164K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Spirent Communications jest Inżynier Sprzedaży at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Spirent Communications wynosi $152,471.

