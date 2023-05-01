Katalog firm
Spire Global
Spire Global Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Spire Global wynosi od $94,186 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $166,165 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Spire Global. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Automatyki
$108K
Inżynier Oprogramowania
$94.2K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$143K

Menedżer Programu Technicznego
$166K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Spire Global jest Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $166,165. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Spire Global wynosi $125,494.

