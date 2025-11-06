Katalog firm
Solarisbank
Solarisbank Inżynier Oprogramowania Pensje w Berlin Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region w Solarisbank wynosi €83.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Solarisbank. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Łącznie rocznie
€83.5K
Poziom
Triangle 1
Podstawa
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
15 Lata
Jakie są poziomy kariery w Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Solarisbank in Berlin Metropolitan Region wynosi rocznie €118,233. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Solarisbank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region wynosi €79,948.

