Software Improvement Group
  • Greater Amsterdam Area

Software Improvement Group Projektant Produktu Pensje w Greater Amsterdam Area

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Greater Amsterdam Area w Software Improvement Group wynosi od €42.2K do €60K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Software Improvement Group. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€47.8K - €54.4K
Netherlands
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Jakie są poziomy kariery w Software Improvement Group?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area wynosi rocznie €60,003. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Software Improvement Group dla stanowiska Projektant Produktu in Greater Amsterdam Area wynosi €42,206.

