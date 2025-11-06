Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Greater Amsterdam Area w Software Improvement Group wynosi od €42.2K do €60K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Software Improvement Group. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
