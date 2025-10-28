Katalog firm
SOFTSWISS
SOFTSWISS Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Poland w SOFTSWISS wynosi PLN 183K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SOFTSWISS. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Łącznie rocznie
PLN 183K
Poziom
L3
Podstawa
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SOFTSWISS in Poland wynosi rocznie PLN 283,937. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SOFTSWISS dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Poland wynosi PLN 176,976.

Inne zasoby