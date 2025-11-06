SoftServe Inżynier Oprogramowania Pensje w Warsaw Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area w SoftServe wynosi od PLN 140K year dla L2 do PLN 272K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Warsaw Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 265K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftServe. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia L1 ( Poziom początkujący ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 140K PLN 138K PLN 0 PLN 2.3K L3 PLN 236K PLN 236K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 272K PLN 272K PLN 0 PLN 0 Pokaż 1 Więcej poziomów

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( PLN ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Współtwórz

Jaki jest harmonogram uprawnień w SoftServe ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska Zgłoś Nowe Stanowisko