SoftServe
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Inżynier Oprogramowania Pensje w Warsaw Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area w SoftServe wynosi od PLN 140K year dla L2 do PLN 272K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Warsaw Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 265K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftServe. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Jakie są poziomy kariery w SoftServe?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier DevOps

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SoftServe in Warsaw Metropolitan Area wynosi rocznie PLN 341,152. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SoftServe dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Warsaw Metropolitan Area wynosi PLN 265,055.

Inne zasoby