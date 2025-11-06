Katalog firm
SoftServe
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Inżynier Oprogramowania Pensje w Lviv Metropolitan Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Lviv Metropolitan Area w SoftServe wynosi od UAH 551K year dla L1 do UAH 2.14M year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Lviv Metropolitan Area year wynosi w sumie UAH 2M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftServe. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w SoftServe?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier DevOps

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SoftServe in Lviv Metropolitan Area wynosi rocznie UAH 3,130,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SoftServe dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Lviv Metropolitan Area wynosi UAH 2,003,760.

Inne zasoby