Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Krakow Metropolitan Area w SoftServe wynosi od PLN 191K year dla L2 do PLN 309K year dla L4. Medianna pakietu rekompensaty in Krakow Metropolitan Area year wynosi w sumie PLN 246K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftServe. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
