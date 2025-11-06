Katalog firm
SoftServe
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Bulgaria

SoftServe Inżynier Oprogramowania Pensje w Bulgaria

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Bulgaria w SoftServe wynosi od BGN 59.2K year dla L2 do BGN 61.7K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in Bulgaria year wynosi w sumie BGN 57.7K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftServe. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w SoftServe?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier DevOps

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SoftServe in Bulgaria wynosi rocznie BGN 128,877. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SoftServe dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Bulgaria wynosi BGN 61,632.

Inne zasoby