  • Pensje
  • Analityk Biznesowy

  • Wszystkie pensje Analityk Biznesowy

Softeq Analityk Biznesowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Biznesowy in Poland w Softeq wynosi PLN 221K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Softeq. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Łącznie rocznie
PLN 221K
Poziom
Senior
Podstawa
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Premia
PLN 0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
8 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Softeq in Poland wynosi rocznie PLN 306,675. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Softeq dla stanowiska Analityk Biznesowy in Poland wynosi PLN 221,160.

