Katalog firm
SoftBank
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Tokyo Area

SoftBank Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Tokyo Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Tokyo Area w SoftBank wynosi ¥5.89M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SoftBank. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Mediana Pakietu
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Łącznie rocznie
¥5.89M
Poziom
L3
Podstawa
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Premia
¥2.54M
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SoftBank in Greater Tokyo Area wynosi rocznie ¥14,567,298. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SoftBank dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Tokyo Area wynosi ¥3,573,168.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla SoftBank

Powiązane firmy

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby