Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Societe Generale wynosi od ₹1.69M year dla L1 do ₹2.69M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.96M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Societe Generale. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uwzględnione StanowiskaZgłoś Nowe Stanowisko