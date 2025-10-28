Katalog firm
Societe Generale
Societe Generale Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Societe Generale wynosi od ₹1.69M year dla L1 do ₹2.69M year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.96M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Societe Generale. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
(Poziom początkujący)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Societe Generale in India wynosi rocznie ₹3,661,308. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Societe Generale dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,965,767.

