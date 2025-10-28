Katalog firm
Societe Generale
Societe Generale Analityk Finansowy Pensje

Wynagrodzenie Analityk Finansowy in United States w Societe Generale wynosi $250K year dla L2. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $250K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Societe Generale. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Pokaż 3 Więcej poziomów
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Societe Generale?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Societe Generale in United States wynosi rocznie $250,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Societe Generale dla stanowiska Analityk Finansowy in United States wynosi $250,000.

