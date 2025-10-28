Katalog firm
Societe Generale
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Societe Generale Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in France w Societe Generale wynosi od €41.3K year dla L1 do €31.1K year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in France year wynosi w sumie €44.5K.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Societe Generale in France wynosi rocznie €51,982. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Societe Generale dla stanowiska Analityk Danych in France wynosi €39,882.

