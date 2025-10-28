Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in India w Societe Generale wynosi ₹2.68M year dla L3. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹1.8M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Societe Generale. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***