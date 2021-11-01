Katalog firm
Societe Generale
Societe Generale Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Societe Generale waha się od $19,391 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $250,000 dla Analityk finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Societe Generale. Ostatnia aktualizacja: 8/25/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
Median $27.1K
Menedżer produktu
L4 $56.8K
L5 $53K

Analityk biznesowy
Median $20.7K
Projektant produktu
Median $56.6K

Projektant UX

Analityk finansowy
Median $250K
Kierownik projektu
Median $82.4K
Analityk danych
$65.6K
Specjalista IT
$149K
Bankier inwestycyjny
$28.1K
Prawnik
$189K
Konsultant zarządzania
$56.4K
Kierownik programu
$69.5K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$58.8K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$197K
Architekt rozwiązań
$121K
Kierownik programu technicznego
$69.3K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$40.3K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Societe Generale to Analityk finansowy z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $250,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Societe Generale wynosi $56,388.

Powiązane firmy

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
