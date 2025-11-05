Snap Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje w Greater Los Angeles Area

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Greater Los Angeles Area w Snap wynosi od $818K year dla L5 do $1.56M year dla L8. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Los Angeles Area year wynosi w sumie $670K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Snap. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 Alternatywny 2 Alternatywny 3 100 % ROK 1 Typ Akcji RSU W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień: 100 % uprawnia w 1st - ROK ( 8.33 % miesięcznie ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 2.77 % miesięcznie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.77 % miesięcznie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.77 % miesięcznie ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % ROK 1 33 % ROK 2 13 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 54 % uprawnia w 1st - ROK ( 4.50 % miesięcznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.75 % miesięcznie )

13 % uprawnia w 3rd - ROK ( 1.08 % miesięcznie ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Jaki jest harmonogram uprawnień w Snap ?

