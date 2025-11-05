Katalog firm
Snap
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • San Francisco Bay Area

Snap Inżynier Oprogramowania Pensje w San Francisco Bay Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Snap wynosi od $208K year dla L3 do $927K year dla L7. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $410K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Snap. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
Software Engineer(Poziom początkujący)
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
Staff Software Engineer
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (8.33% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (2.77% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 54% uprawnia w 1st-ROK (4.50% miesięcznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (2.75% miesięcznie)

  • 13% uprawnia w 3rd-ROK (1.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Oprogramowania Bezpieczeństwa

Inżynier Oprogramowania Rzeczywistości Wirtualnej

Naukowiec Badawczy

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Snap in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $926,857. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Snap dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in San Francisco Bay Area wynosi $425,000.

Inne zasoby