Wynagrodzenie Menedżer Produktu in San Francisco Bay Area w Snap wynosi od $439K year dla L4 do $638K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $487K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Snap. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
100%
ROK 1
W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (8.33% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (2.77% miesięcznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (2.77% miesięcznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (2.77% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ROK 1
33%
ROK 2
13%
ROK 3
W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
54% uprawnia w 1st-ROK (4.50% miesięcznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (2.75% miesięcznie)
13% uprawnia w 3rd-ROK (1.08% miesięcznie)
Monthly vesting, no 1 year cliff