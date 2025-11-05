Katalog firm
Snap
Snap Analityk Danych Pensje w Greater Los Angeles Area

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Greater Los Angeles Area w Snap wynosi od $130K do $190K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Snap. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$150K - $171K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$130K$150K$171K$190K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (8.33% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (2.77% miesięcznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (2.77% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ROK 1

33%

ROK 2

13%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Snap, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 54% uprawnia w 1st-ROK (4.50% miesięcznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (2.75% miesięcznie)

  • 13% uprawnia w 3rd-ROK (1.08% miesięcznie)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Snap in Greater Los Angeles Area wynosi rocznie $189,980. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Snap dla stanowiska Analityk Danych in Greater Los Angeles Area wynosi $130,410.

