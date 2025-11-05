Smartsheet Inżynier Oprogramowania Pensje w United Kingdom

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Smartsheet wynosi od £63K year dla SE I do £160K year dla Senior SE II. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £82K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Smartsheet. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Smartsheet, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie ) 33 % ROK 1 33 % ROK 2 34 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Smartsheet, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 8.25 % kwartalnie )

34 % uprawnia w 3rd - ROK ( 8.50 % kwartalnie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Smartsheet ?

