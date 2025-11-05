Katalog firm
Smartsheet
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Houston Area

Smartsheet Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Houston Area

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Smartsheet.

Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Smartsheet, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Smartsheet, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (8.50% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Smartsheet in Greater Houston Area wynosi rocznie $427,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Smartsheet dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Houston Area wynosi $208,000.

